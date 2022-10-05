Genç kadın cinsel ilişkiye girdi apartman ayağa kalktı. Komşusu bir not yazdı yerin dibine girdi

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, dünya genelinde konut ihtiyacının giderek artmasıyla birlikte apartmanların ve dairelerin birbirine yakınlığı da artış gösterdi. Artık neredeyse bir balkondan, diğer evin içi görünür hale geldi. İngiltere'de yaşayan Kimmi adlı kadın da bu yakınlıktan mustarip olanlar arasında yer aldı.

Apartmandaki bir kadının, cinsel ilişki sırasında çıkardığı sesler neredeyse apartmanı yaşanamaz bir hale getirdi. Bir süre bu duruma sessiz kalan Kimmi, sorunun artık dayanılmaz hale gelmesinin ardından komşusuna bir mektup yazmaya karar verdi.

Kimmi tarafından komşusunun kapısına bırakılan notta, "Aşırı gürültülü hareket ediyorsun. Siz mutlu olabilirsiniz ama lütfen pencerenizi kapatıp komşularınızı düşünebilir misiniz? Galiva evi taşımamız gerekiyor" ifadeleri yer aldı. Bu notu okuyan kadının büyük utanç yaşadığı ve daha dikkatli davranmaya başladığı aktarıldı.