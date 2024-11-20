İngiltere'de gençlere sosyal medya yasağı tartışılıyor

İngiltere’de 16 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımına yasak getirilmesi gündemde. Teknoloji Bakanı Peter Kyle, BBC Radio 4’te yaptığı açıklamada, “Çocukları çevrimiçi ortamda korumak için ne gerekiyorsa yaparız” dedi. Online Güvenlik Yasası (OSA) çerçevesinde regülatör Ofcom’a gönderilen stratejik bir niyet mektubu ile bu önlemler belirginleştirildi.

Kyle, sosyal medyanın ve akıllı telefonların gençler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için bilimsel ve hakemli araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kampanya grubu Molly Rose Vakfı, hükümetin bu konuda cesur adımlar atmasını desteklerken, Online Güvenlik Yasası’nın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AVUSTRALYA MODELİ

Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirme hazırlıkları, İngiltere’deki tartışmaları alevlendirdi. Kyle, İngiltere’nin de benzer adımları değerlendirdiğini, ancak karar öncesinde daha fazla kanıt görmek istediklerini ifade etti. Online Güvenlik Yasası kapsamında teknoloji firmalarının platformlarındaki içeriklerden daha fazla sorumlu tutulacağını söyledi.

Yasa, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla teknoloji şirketlerine yaş doğrulama sistemlerini geliştirme yükümlülüğü getiriyor. Uyum sağlamayan firmalar milyarlarca doları bulabilecek ağır para cezalarıyla karşılaşabilir. Bu bağlamda, Instagram genç kullanıcılar için yeni hesap ayarları getirirken, Roblox gibi platformlar mesajlaşma hizmetlerine kısıtlamalar getirdi. Ancak uzmanlar, hükümetin daha kapsamlı çözümler üretmesi gerektiğini savunuyor.

AKILLI TELEFON KULLANIMINA SINIRLAMALAR

Sadece sosyal medya değil, akıllı telefon kullanımı da tartışmaların merkezinde yer alıyor. Parlamento, çocukların dijital hayatlarını daha güvenli hale getirmek için özel bir yasa teklifini inceliyor. Sağlık uzmanlarından oluşan bir grup, akıllı telefon kullanımına yönelik daha sıkı düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor.

Grubun kurucusu Dr. Rebecca Foljambe, çocukların ekran bağımlılığı ve zihinsel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyduklarını belirtti. Hükümet, okullarda telefon yasağı getirmese de, etkili kısıtlamalar uygulanması için rehberlik sağladı. Peter Kyle ise okullarda telefon kullanımına yönelik mücadelenin kazanıldığını düşündüğünü söyledi.

İngiltere’de bu tür yasaların uygulanabilirliği tartışılmaya devam ederken, gençlerin çevrimiçi güvenliği konusunda daha kapsamlı adımların atılması gerektiği açıkça görülüyor.