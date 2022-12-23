Derbide sahada kavga dövüş. İngiltere'de gergin gece

Manchester City gol düellosu şeklindeki maçı 3-2 kazanırken futbolcular sık sık birbirleriyle karşı karşıya geldi ve saha içinde kargaşa yaşandı.

Manchester City Haaland'la öne geçerken, Carvalho karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.

Manchester City, 47. dakikada Mahrez ile bir kez daha öne geçti ancak Liverpoollu Salah, bir dakika sonra skoru 2-2’ye getirdi.

Ev sahibi ekip, Ake’nin 58. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı ve çeyrek finale çıktı