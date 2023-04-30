İngiltere'de hemşireler greve gidecek

İngiltere’de hastanelerin, akıl sağlığı ve topluluk merkezlerinin yarısında hemşireler greve gidecek.

İngiltere'de hemşireler greve gidecek

İngiltere’de Royal College of Nursing sendikasına mensup hemşirelerin grevi Pazar gece başlayacak ve Pazartesi gün bitene kadar sürecek.

28 saat boyunca devam edecek grev kapsamında ilk defa yoğun bakım ünitelerindeki hemşireler de iş bırakacak.

Sendikanın ulusal muafiyet olmamasını istemesi üzerine bu karar alındı. Sadece ülkenin bazı bölgelerinde kritik önemdeki ünitelerde hemşireler grev yapmayacak.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Sistemi olan NHS’in altı biriminden birinin, yoğun bakım ve çocuk servisi gibi bazı birimler için hemşireleri göreve çağırma hakkı olacak.

İngiltere’nin batısındaki bir NHS biriminin başında bulunan Nick Hulme “grevlerin büyük bir aksamaya yol açacağını ve hastalar için risk teşkil ettiğini” aktardı.

Londra’daki bir kanser hastanesinde hemşire olan Preya Assi, “Çok umutsuzuz, meslektaşlarımla işin buraya gelmesini istemezdik” dedi.

Hükümetin önerdiği zammın ülkedeki enflasyon yüzünden kendilerine yetmediğini söyleyen Assi, “İçinde bulunduğumuz durumu anlatmak için başka çaremiz yok” dedi.

2023-2024 yılı için hemşirelere yüzde 5 zam ve bir kerelik 1.655 sterlinlik (40.480 TL) ödeme yapılması teklif edilmişti.

Sendika bu teklifi üyelerinin yüzde 54’ünün olumsuz oyuyla reddetti.

Bu yıl ülkede şimdiye kadar hemşireler iki kere daha greve gitti.

Kaynak: BBC

Öne Çıkanlar
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Son Haberler
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı Magazin
'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu Spor
Beşiktaş Galatasaray derbisine kritik atama. VAR hakemi belli oldu
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi? Güncel
Devlet Bahçeli’nin mitinginde vatandaşlar bedava dağıtılan ayranları çantalarına doldurdu. Hani ekonomi iyiydi?
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı? Keşfet
Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı?
İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira Spor
İnönü'deki derbinin değeri 6 milyar Lira
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı