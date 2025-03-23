İngiltere'de İmamoğlu rüzgarı! Sokaklar doldu taştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak İngiltere’nin Londra şehrinde toplanan on binlerce kişi, “Hak hukuk adalet” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yolsuzluk” ve “Terör” suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde protestolar düzenlendi.

Dün Çağlayan Adliyesi’ne getirilen İmamoğlu’nun savcılık sorgusu 21:00’dan sonra başladı. İki ayrı suçlamadan ifade veren İmamoğlu, “Terör” suçlamasından beraat ederken, “Yolsuzluk” suçlamasından tutuklandı.

Öte yandan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'da tutuklandı.

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İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından iktidara tepki çığ gibi büyüdü. İmamoğlu’nun gözaltı ve tutuklanmasına tepki gösterenler Türkiye’de sokaklara dökülürken, bir görüntü de İngiltere’den geldi.

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“HAK, HUKUK, ADALET” SLOGANI LONDRA SOKAKLARINI İNLETTİ”

İngiltere’nin Londra şehrinde toplanan on binlerce Türk vatandaşı, ellerinde Türk bayrakları ile İngiltere sokaklarında İmamoğlu için yürüyüş gerçekleştirdi. Türk vatandaşlar, “Hak, hukuk ve adalet” sloganları atarak Londra sokaklarını inletti.

Trafalgar Meydanı'nda başlayan yürüyüş, İngiltere Başbakan'ının konutunun bulunduğu Downing Street'e kadar sürdü. Yürüyüşe 12000 kişi katıldı.

O anlar kamera kaydına yansırken, kaydedilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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