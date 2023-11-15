İngiltere'de işler karışıyor. Görevden alınan Braverman, Başbakan Sunak'ı ihanetle suçladı

Filistinle dayanışma gösterilerine izin verildiği için polis teşkilatını suçlayan İçişleri Bakanı Braverman geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı. Eski Bakan, Başbakan Sunak'ı ihanetle suçladı.

İngiltere'de işler karışıyor. Görevden alınan Braverman, Başbakan Sunak'ı ihanetle suçladı

İngiltere'de nefret söylemleriyle bilinen ve son olarak Filistin ile dayanışma gösterilerine izin verildiği için polis teşkilatını suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alınmıştı. Eski Bakan yaptığı açıklamada Başbakan Sunak'ı suçladı.

Braverman, İngiltere Başbakanı Sunak tarafından görevden alınmasının ardından X hesabından paylaştığı mektupta, Başbakan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Mektubunda görev süresi boyunca başarılı olduğunu savunan Braverman, "Yaz aylarındaki liderlik yarışında parti üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedilmiş olmanıza ve dolayısıyla Başbakan olmak için kişisel yetkiniz olmamasına rağmen, temel politika öncelikleri konusunda bana verdiğiniz kesin güvenceler nedeniyle sizi (Sunak'ı) desteklemeyi kabul etmiştim." ifadesini kullandı.

Sunak'ı, yasa dışı göçün azaltılması, göçmen teknelerinin geçişi ve Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin konulardaki yürüttüğü temel politikaları "her birini açıkça ve defalarca yerine getirmemekle" suçlayan Braverman, Başbakan'ı halka verdiği söze ihanet etmekle itham etti.

Braverman ayrıca, geçen hafta Londra'daki Filistin'e destek yürüyüşünün düzenlenmesine engel olmadığı gerekçesiyle, Sunak'ın, "belirsiz, zayıf ve İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu liderlik niteliklerinden yoksun" olduğunu öne sürdü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcüye, Braverman'ın Başbakan Sunak'a yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, "Başbakan sözlere değil, eylemlere inanır." yanıtını verdi.

BRAVERMAN'IN FİLİSTİN KONUSUNDA POLİSLE YAŞADIĞI GERGİNLİK

Suella Braverman'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

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