19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gizemli el çocuğun yatağında 

İngiltere'de yaşayan Deanna adlı kadın evinde gariplikler hissedince çocuğunun odasına gizli kamera koydu.  Çocuğun odasındaki dolap önce kendiliğinden açıldı. Sonrasında ise gizemli bir el, yatağının etrafında gezdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:45
Takip Et

İngiltere'de izleyenlerin tüyleri diken diken oldu. Gizemli el çocuğun yatağında 

Gizemli el çocuğun yatağında 
+
Aa
-

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, İngiltere'de yaşayan bir ailenin başına gelen olaylar, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Deanna adlı kadının sosyal medya hesabından aktardığı olaya göre aile üyeleri, evlerinde üst üste gariplikler hissetmelerinin üzerine bebeklerinin odalarına bir kamera yerleştirdi.

Deanna ve eşi, kamera kaydını izlediklerinde dehşete düştü. Çünkü bebeğin odasındaki dolap önce kendiliğinden açıldı. Sonrasında ise gizemli bir elin, bebeğin yatağının etrafında gezdiği görüldü.

Olay hakkında açıklamada bulunan anne Deanna, "Kızım sabahları uyandığında sürekli yüzünün ağrıdığından ve birilerinin kendisini çekiştirdiğinden şikayet ediyordu. Biz de kızımıza ne olduğunu anlamak için böyle bir yöntem izledik ve söz konusu görüntülerle karşılaştık" dedi.

EVDEN TAŞINMAYA KARAR VERDİLER

İzledikleri görüntüler nedeniyle dehşete düşen aile, evden taşınmaya karar verdi. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise küçük kızın kesinlikle yalnız bırakılmaması tavsiyesinde bulundu.

Diğer yandan genç kadın tarafından sosyal medyada paylaşılan kamera kaydı görüntüleri kısa süre içerisinde 9.5 milyon görüntülenme aldı. Videonun montaj olma ihtimalinin ise zayıf olduğu öne sürülüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
3
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
4
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
5
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
6
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
7
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.