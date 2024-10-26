İngiltere'de kaçak et alarmı

Yetkililer, özellikle Avrupa'da yayılmakta olan Afrika domuz ateşinin İngiltere'ye taşınmasından endişe ediyor. Ulusal Çiftçiler Birliği Başkanı Tom Bradshaw, gıda güvenliğini milli güvenlik olarak tanımlarken, kaçak et ithalatına karşı daha güçlü sınır denetimleri için hükümete çağrıda bulundu. Afrika domuz ateşinin bulaşıcı yapısı ve ölüm oranlarının yüksek olması, İngiltere domuz sürüsünü ciddi tehlike altında bırakıyor.

Sınır Denetimlerine Ek Bütçe Talebi

Muhafazakâr Milletvekili ve eski veteriner Dr. Neil Hudson, sınır denetimlerinin yetersizliğine vurgu yaparak, Maliye Bakanı'ndan 2,8 milyar poundluk ek kaynak talebinde bulundu. Dr. Hudson, 2001'deki şap hastalığı salgınını hatırlatarak, “Bu felaketin tekrarlanmaması için acilen önlem alınmalı” dedi. Sınır Gücü'nün el koyduğu et miktarının 2022-2023 döneminde 35.000 kg iken 2023-2024 döneminde 70.000 kg'ı geçtiği belirtiliyor.

Yeni Denetim Sistemi ve Etkileri

Nisan ayında Dover'da Brexit sonrası başlatılan yeni kontrol sistemi eleştirilere hedef olurken, küçük limanlara ek fon sağlanmaması kaçakçılık riskini artırıyor. Hükümet, Port Sağlık Otoriteleri ve Sınır Gücü ile işbirliği yaparak ülkeye hastalık bulaşmasını önleme taahhüdünde bulunuyor.