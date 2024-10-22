İngiltere'de kamu sektörü borçlanması rekor kırdı

İngiltere'de Eylül 2024'te kamu sektörü net borçlanması, kamu sektörü bankaları hariç, 16.6 milyar sterline yükseldi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayında 14.5 milyar sterlin iken, piyasa beklentisi olan 17.5 milyar sterlinin altında kaldı. Toplam kamu sektörü harcamaları, borç faizlerindeki artış ve kamu hizmetleri harcamalarındaki yükselişle birlikte 5.9 milyar sterlin artarak 105.9 milyar sterline ulaştı; bu artış, sosyal yardımlardaki düşüşle kısmen dengelendi. Öte yandan, gelirler 3.8 milyar sterlin artışla 89.3 milyar sterline çıktı ve bu artışın büyük bir kısmı merkezi hükümet vergi gelirlerindeki yükselişten kaynaklandı.

2024 mali yılının Eylül ayında sona ermesiyle birlikte, borçlanma 79.6 milyar sterline ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 milyar sterlin, OBR’nin tahminlerinden ise 6.7 milyar sterlin daha fazla. Bu rakam, 1993'teki kayıtların başlangıcından bu yana Eylül ayına kadar olan en yüksek üçüncü borçlanma seviyesidir.