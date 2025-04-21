İngiltere'de Katolikler, Papa için kiliselere akın etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü üzerine halk kiliselerdeki taziye alanlarına akın etti.

Papa Franciscus'un ölümü üzerine ülkedeki Katolik kiliselerinde anı ve taziye alanları oluşturuldu.

Londra'da yaşayan Hristiyanlar, Katolik Kilisesi'nin İngiltere ve Galler'deki merkezi Westminster Katedrali başta olmak üzere kiliselerdeki taziye alanlarında Papa için dua ederek mumlar yaktı.

Oluşturulan anı ve taziye köşelerine Papa'nın fotoğrafı yerleştirildi, öğle saatlerinde Katolik kiliselerinde yapılan ayinlerde Papa Franciscus için dua edildi.

Westminster Katedrali dışında asılı Vatikan bayrağı yarıya indirildi.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, hükümet binalarında asılı Birleşik Krallık bayraklarının yarın akşam 20.00'ye kadar yarıya indirileceğini duyurdu.