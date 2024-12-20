İngiltere'de kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'den acı haber

İngiltere'de başkent Londra yakınlarında bulunan Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Camden bölgesinde akşam saatlerinde ortadan kaybolmuştu. Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Orhan Ekren'in bulunması için kanalın 2 kez arandığı açıklamıştı.

KANAL KIYISINDA EŞYALARI BULUNMUŞTU

Kanal kıyısında Orhan Ekren'e ait sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasındaki eşyalarının ise çalınmadığı belirlenmişti. İngiliz polisi Orhan Ekren'in bulunması için görgü tanıklarına başvurmuştu.

CANSIZ BEDENİNİ BİR TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU

Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulduğunu haber vermişti. Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polis, kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdi. Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, eşinin kimliğini teşhis etti.

Banu Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

OTOPSİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Banu Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını söyledi.