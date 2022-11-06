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Ünlü şarkıcının binlerce seyirci önünde yaptığı hareket ağızları açık bıraktı

İngiltere'de konser veren 35 yaşındaki İsveç asıllı tanınmış şarkıcı Tove Lo, binlerce hayranının önünde göğüslerini açarak herkesi şoke etti

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:13
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İngiltere'de konser veren tanınmış kadın şarkıcı sahnede inanılmaz bir hareket yaptı

Ünlü şarkıcının binlerce seyirci önünde yaptığı hareket ağızları açık bıraktı
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Sahneye altında sadece iç çamaşırı üstünde ise altın rengi korse ile çıkan şarkıcı performansı sırasında bir anda göğüslerini açıp kalabalığa doğru eğildi. Kalabalık bu hareket karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Şarkıcının her konserinde aynı hareketi yaptığı belirtildi

BEŞİNCİ ALBÜMÜNÜ YAYINLADI

Kısa süre önce de insanların ismini yanlış bir şekilde telaffuz ettiğini söyleyen şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı video ile isminin nasıl telaffuz edileceğini açıkladı. Tove, kısa süre önce beşinci albümünü yayınladı.

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