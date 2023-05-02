İngiltere'de konut fiyatları nisanda yüzde 0,5 arttı

İngiltere’de konut fiyatları bu yılın nisan ayında yüzde 0,5 artış kaydetti.

İngiltere'de konut fiyatları nisanda yüzde 0,5 arttı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ülkenin önde gelen konut kredi finansman kuruluşlarından Nationwide’ın açıklamasında, İngiltere’de konut fiyatlarının bu yılın nisan ayında aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, konut fiyatlarının nisandaki artış ile son 7 aydır peş peşe yükseliş göstermeye devam ettiği belirtilirken, ülkede ortalama bir konutun fiyatının nisan ayı itibarıyla 257 bin 122 sterlinden 260 bin 441 sterline yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle birlikte ülkede konut fiyatlarının yıllık bazda ise 3,1 artış gösterdiği belirtildi.

Ülkede bir önceki ayda (Mart) konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,7 artış kaydetmişti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomistİ Robert Gardner, ülkede konut fiyatlarındaki artışı nisan ayında devam etmesine rağmen halen artış oranının geçen yılın ağustos ayındaki 4’ün altında kaldığını belirtti.

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