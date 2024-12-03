İngiltere'de kuş gribi pandemisi için büyük hazırlık başladı

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), H5N1 kuş gribi virüsüne karşı beş milyon doz aşı için bir anlaşma yaptığını açıkladı. Aşılar, yalnızca virüsün insanlar arasında yayılmaya başlaması durumunda kullanılacak. Şu anda, insanlardan insana bulaş olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

UKHSA'dan Dr. Meera Chand, "Farklı grip virüslerine karşı erken erişim hayat kurtarır. H5 aşısını mevcut önlemlerimize eklemek, daha geniş bir tehdit yelpazesine karşı hazırlıklı olmamızı sağlayacak" dedi.

H5N1’İN KÜRESEL YAYILIMI

H5N1, son yıllarda özellikle kuşlar arasında uzun süreli bir salgına yol açtı. Virüs, bazı ülkelerde memelilerde de tespit edildi. Oxford Aşı Grubu Direktörü Prof. Sir Andrew Pollard, H5N1'in pandemilere yol açabilecek tehditlerin başında geldiğini ifade ederek, “Bu tür grip virüslerine karşı direnç sağlamak gelecekteki salgınlara karşı kritik önem taşıyor” dedi.

İNGİLTERE VE H5N1 VAKA DURUMU

İngiltere'de H5N1 virüsü, bazı kümes hayvanlarında ve vahşi kuşlarda tespit edildi. Geçtiğimiz ay Yorkshire'daki bir çiftlikte kuş gribi vakaları doğrulandı. Çiftlikteki tüm hayvanlar itlaf edilirken, 3 kilometrelik koruma bölgesi oluşturuldu.

Aşılar, İngiltere'de CSL Seqirus UK Limited tarafından üretilecek. NHS, virüsün genellikle kuşlarla yakın temas sonucu bulaştığını, ancak insanlara bulaşın nadir olduğunu belirtti.

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