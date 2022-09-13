Monarşi karşıtlarının gözaltına alınması İngiltere'yi ayağa kaldırdı

AA'nın BCC'den aktardığı habere göre, Sansür İndeksi (Index on Censorship) Üst Yöneticisi (CEO) Ruth Smeeth, Charles'ın yeni kral ilan edildiği törenlerde protesto amaçlı gösteri yapan 2 kişinin gözaltına alınmasının "derinden endişe verici" olduğunu belirtti.

Smeeth, protestoların ardından gelen gözaltıların bilerek ya da bilmeyerek vatandaşların ifade özgürlüğünü herhangi bir şekilde aşındırmak için kullanılmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İngiliz sivil özgürlükler sivil toplum kuruluşu BigBrother Watch'ın direktörü Silkie Carlo da polisin "insanların destek, üzüntü veya saygılarını ifade etme haklarını kolaylaştırmak gibi görevleri olduğu kadar insanların protesto hakkını korumakla da görevli" olduğunu ileri sürdü.

İskoçya'nın Edinburgh ve İngiltere'nin Oxford kentlerinde Kral 3. Charles'ın hükümdarlık ilanı sırasında eylem yapan 2 kişi, gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Dün ise Kral 3. Charles'ın parlamento binasındaki Westminster Hall'e gelişinden önce bina önünde "Benim kralım değil" yazan pankart tutan bir protestocu da polis tarafından uzaklaştırılmıştı.