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Monarşi karşıtlarının gözaltına alınması İngiltere'yi ayağa kaldırdı

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de monarşistler ile cumhuriyetçiler arasında yaşanan tartışma yeniden alevlendi. Ülkedeki ifade özgürlüğü savunucuları, Charles'ın tahta çıktığı törenler sırasında yapılan gözaltılardan "son derece" endişeli olduklarını bildirdi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:34
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:14
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İngiltere'de monarşi karşıtlarının gözaltına alınması ülkeyi ayağa kaldırdı

Monarşi karşıtlarının gözaltına alınması İngiltere'yi ayağa kaldırdı
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AA'nın BCC'den aktardığı habere göre, Sansür İndeksi (Index on Censorship) Üst Yöneticisi (CEO) Ruth Smeeth, Charles'ın yeni kral ilan edildiği törenlerde protesto amaçlı gösteri yapan 2 kişinin gözaltına alınmasının "derinden endişe verici" olduğunu belirtti.

Smeeth, protestoların ardından gelen gözaltıların bilerek ya da bilmeyerek vatandaşların ifade özgürlüğünü herhangi bir şekilde aşındırmak için kullanılmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İngiliz sivil özgürlükler sivil toplum kuruluşu BigBrother Watch'ın direktörü Silkie Carlo da polisin "insanların destek, üzüntü veya saygılarını ifade etme haklarını kolaylaştırmak gibi görevleri olduğu kadar insanların protesto hakkını korumakla da görevli" olduğunu ileri sürdü.

İskoçya'nın Edinburgh ve İngiltere'nin Oxford kentlerinde Kral 3. Charles'ın hükümdarlık ilanı sırasında eylem yapan 2 kişi, gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Dün ise Kral 3. Charles'ın parlamento binasındaki Westminster Hall'e gelişinden önce bina önünde "Benim kralım değil" yazan pankart tutan bir protestocu da polis tarafından uzaklaştırılmıştı.

 

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