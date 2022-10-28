28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor

İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor

İngiltere'de okullarda haftanın dört günü eğitim verilmesi tartışılıyor. Uygulamayı savunanlar giderek büyüyen enerji krizinde ciddi tasarruflar sağlanabileceğini öne sürüyor. Veliler ise "dört gün okul" düşüncesine tepki gösteriyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 00:09
Takip Et

İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor

İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
+
Aa
-

Evden çalışma, uzaktan eğitim derken Avrupa'da okul ve iş yerlerinde geçen süreleri azaltma tartışmaları yaşanıyor.

İzlanda'da geçen yıl haftada 4 gün okula gitme uygulaması başarılı olunca İngiltere'de aynı uygulamaya gidilmesi tartışması başladı.

HAFTADA 4 GÜN EĞİTİMLE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

TRT Haber’in aktardığına göre; İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetlere dikkati çekti.

Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

VELİLERDEN ELEŞTİRİ

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
2
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
3
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
4
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
5
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
6
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
7
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.