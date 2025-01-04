İngiltere'de ölen Türk profesörün sır ölümü

İngiltere'de kaybolduktan sonra Regent's kanalında cansız bedeni bulunan eski Ege Üniversitesi (EÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in (48), yapılan ilk otopside ölüm nedeni belirlenemedi. Eşi Banu Ekren (48), detaylı otopsi için örnekler alındığını belirtip, sonuçların yaklaşık 3 ay sonra belli olacağını söyledi.

Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'da ortadan kayboldu. İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra enerji ile ilgili bir özel firmada çalışan Ekren'in vize başvurusu yapmak için gittiği Londra'da saat 22.30'da ortadan kaybolmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı. Ekren'in çantası ve kıyafetleri Camden Lock Regent's kanalı civarında bulundu. Ekren'i arama çalışmaları sürerken, Cranfield Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Banu Ekren, Prof. Dr. Orhan Ekren'in 15 Aralık'ta kanalda ölü bulunduğunu açıkladı.

PROF. DR. EKREN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Prof. Dr. Orhan Ekren'in ölüm nedeni, ilk otopside belirlenemedi. Prof. Dr. Ekren'in cenazesi, detaylı otopsi için alınan kan ve doku örneklerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Prof. Dr. Ekren'in cenazesi, bugün İzmir'e gönderildi. Ekren'in eşi Banu Ekren detaylı otopsi sonuçlarının yaklaşık 3 ay sonra belli olacağını söyledi. Banu Ekren, eşinin ölümünün araştırılması için soruşturma açıldığını da dile getirdi. Prof. Dr. Ekren için Torbalı Yazıbaşı Merkez Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Ekren, cenaze töreninin ardından Yazıbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.