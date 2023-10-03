İngiltere'de patlama meydana geldi: Biyogaz tesisine yıldırım düştü

İngiltere’nin Oxfordshire kenti yakınlarındaki biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
İngiltere'de patlama meydana geldi: Biyogaz tesisine yıldırım düştü

İngiltere’nin Oxfordshire kenti yakınlarındaki Severn Trent Green Power adlı biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi. Patlama geceyi gündüze çevirirken, bölge sakinleri paniğe kapıldı.

Severn Trent Green Power tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.20 sularında Yarnton’daki Cassington AD tesisindeki bir biyogaz tankına yıldırım düşmesi sonucu patlama meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada, bölgede güvenliğini sağlamak için acil durum hizmetleriyle birlikte çalışıldığı ve ilerleyen saatlerde olayla ilgili daha fazla bilginini kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Bölge sakinleri Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood'da elektrik kesintileri olduğunu bildirdi.

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