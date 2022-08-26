﻿Polis aracına havai fişekle saldırı

İngiltere’de yaşanan olayda 19 yaşındaki Luke Cleary'nin 17 Ağustos'ta motosikletinin bir Ford Kuga ile çarpışması sonucu öldüğü yerde kargaşa çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, şok edici video görüntüleri, her iki taraftaki polis minibüsüne ve arabalara havai fişek atanları gösteriyor.

Video görüntülerinde Longford Yolu'nun ortasında yüzü kapalı duran ve polis minibüsüne havai fişekler atan bir adamı gösteriyor.

Havai fişekler minibüsün yakınında ve yolda patlayarak üç aracın üzerine yağıyor.

Sekiz kişi tutuklandı. Yedi kişi kefaletle serbest bırakıldı.