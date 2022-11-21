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6 gol İngilizleri mutlu etmedi

Dünya Kupası'na 6-2'lik İran galibiyetiyle başlayan İngiltere'de akıllar ABD maçında.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 19:16
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İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate "Daha iyi olmalıyız" dedi

6 gol İngilizleri mutlu etmedi
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2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçta İran'ı 6-2 mağlup eden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, karşılaşma sonrası konuştu.

İngiliz teknik adam, "Bu farkla kazandıktan ve maçın büyük bölümünde oynadığımız oyundan dolayı olmalıyız." dedi.

"Oyuncular hazır görünüyordu. Biz böyle bir takım olmak istiyorduk" diyen Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak Amerika ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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