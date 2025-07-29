İngiltere'de tüketici kredileri uçuşa geçti

İngiltere'de bireylerin tüketici kredilerinden net borçlanması Haziran 2025’te 1,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki ay yukarı yönlü revize edilen 0,9 milyar dolarlık seviyenin ve piyasa beklentisi olan 1,2 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu artış, son beş ayın en yüksek tüketici kredi borçlanması olarak kayıtlara geçti. Bank of England’ın yayımladığı verilere göre, özellikle kredi kartı borçlanmalarındaki artış dikkat çekti. Mayıs ayında 0,2 milyar dolar olan kredi kartı borcu, Haziran’da 0,7 milyar dolara yükseldi.

BİREYSEL KREDİLER SABİT KALDI

Tüketici kredilerinin diğer bileşenleri olan otomobil finansmanı ve kişisel kredilerde ise gözle görülür bir değişim yaşanmadı. Haziran ayında bu krediler üzerinden yapılan net borçlanma 0,7 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Bank of England raporunda, bu sabitliğe rağmen genel tüketici kredisi artış oranının yükseldiği belirtildi.

YILLIK ARTIŞ ORANLARI YÜKSELİYOR

Haziran 2025 itibarıyla tüketici kredilerinin yıllık büyüme oranı yüzde 6,7’ye ulaştı. Bu oran Mayıs ayında yüzde 6,5 düzeyindeydi. Aynı dönemde kredi kartı borçlanmalarının yıllık büyüme oranı yüzde 9,3’ten yüzde 9,7’ye çıktı. Diğer bireysel kredi türlerinde ise yıllık artış oranı yüzde 5,3’ten yüzde 5,4’e yükseldi. Uzmanlar, özellikle kredi kartı borçlarındaki bu yükselişin, yüksek enflasyon baskısı altında kalan hanelerin likidite ihtiyacını krediyle karşılama eğiliminden kaynaklandığını ifade ediyor.

Tüketici kredilerindeki bu yükseliş, İngiltere Merkez Bankası’nın politika kararlarını etkileyebilecek önemli verilerden biri olarak değerlendiriliyor. Faiz oranlarında olası bir değişiklik için hanehalkı borçlanma davranışlarının yakından izleneceği ifade ediliyor.