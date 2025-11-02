İngiltere'nin Stevenage kasabasından Peterborough'a seyir halinde olan bir trende çok sayıda yolcu bıçaklı saldırıya uğradı.

Yerel saatle 19.39 sularında yaşanan olay nedeniyle 2 kişi gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Shabana Mahmood olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İngiliz Ulaştırma Polisi, İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki Stevenage kasabasından Peterborough'a doğru seyir halindeki Londra Kuzey Doğu Demiryolu'na ait bir tren içerisinde bıçaklı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırı anında hareket halinde olan tren yerel saat ile 19.39 sıralarında Cambridgeshire kontluğuna bağlı Huntingdon istasyonunda durduruldu.



İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Saldırı bölgesine gelen ambulansların bildirdiğine göre meydana gelen olayda 10 kişi yaralandı.

"ORTALIK KANA BULANDI"



Daily Mail'de yer alan habere göre; Olaya tanıklık edenler, saldırganın elinde büyük bir bıçak taşıdığını ifade ederek, saldırgandan kaçanların trendeki tuvaletlerde saklanarak olayı yara almadan atlattığını belirtti. Bir başka görgü tanığı yaşanan olayla ilgili Sky News'e yaptığı açıklamada 'ortalığın kana bulandığını' ifade etti.



Olayın ardından Huntingdon'da tüm seferlerin durdurulduğu belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İngiltere İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Shabana Mahmood başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirttiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Huntingdon’daki bıçaklama olaylarını duymaktan derin üzüntü duydum. Düşüncelerim, bu olaydan etkilenen herkesle birlikte. İki şüpheli derhal gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili düzenli olarak bilgi alıyorum. Bu erken aşamada yorum ve spekülasyondan kaçınılması çağrısında bulunuyorum."

I am deeply saddened to hear about the stabbings in Huntingdon.



My thoughts go out to all those affected.



Two suspects have been immediately arrested and taken into custody.



I am receiving regular updates on the investigation.



I urge people to avoid comment and… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) November 1, 2025

KEİR STARMER AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Dehşete düşüren olaya dair İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Olayı korkunç olarak nitelendiren Starmer paylaşımında şunlara yer verdi:

"Huntingdon yakınlarında bir trende yaşanan korkunç olay derin kaygılara yol açtı. Düşüncelerim etkilenen herkesle birlikte ve acil servis ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum. Bölgede bulunan herkesin polisin uyarılarına uyması gerekiyor."