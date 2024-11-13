İngiltere'de VAR tartışması sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de VAR tartışması sürüyor

Howard Webb, VAR hakeminin Matthijs de Ligt’in West Ham oyuncusu Danny Ings’e yaptığı hareketi yanlış değerlendirdiğini belirterek Manchester United'a karşı verilen penaltının hatalı olduğunu söyledi.

Manchester United’ın eski teknik direktörü Erik ten Hag’ın son maçında verilen penaltı kararı gündemdeki yerini koruyor. 27 Ekim’de oynanan karşılaşmada, sahadaki hakem David Coote, West Ham oyuncusu Danny Ings'e Matthijs de Ligt’in müdahalesini başta devam ettirmiş, ancak VAR hakemi Michael Oliver’ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyerek penaltı noktasını göstermişti. Bu karar, West Ham'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanırken, Ten Hag ertesi gün görevinden alınmıştı.

Hakemlerin bağlı olduğu PGMOL’un başındaki isim olan Howard Webb, bu penaltı kararının bir yanlış değerlendirme olduğunu belirtti. Sky Sports'un Mic’d Up programına açıklama yapan Webb, “VAR’ın Matthijs de Ligt’in bacağına çok fazla odaklandığını düşünüyorum,” dedi. De Ligt’in Ings'e müdahalesinin top geçtikten sonra gerçekleştiğini belirten Webb, “VAR bu pozisyonu net bir faul olarak değerlendirdi, ancak bana göre sahadaki hakem kararına müdahale edilmemesi gereken bir durumdu,” şeklinde konuştu.

Sahadaki hakemlerin VAR tavsiyelerine uymak zorunda olmadığını da ekleyen Webb, pozisyonun devam ettirilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Öte yandan, Matthijs de Ligt, Hollanda Milli Takımı kampında yaptığı açıklamada, hakemler kurulunun kendilerini arayarak penaltı kararının hatalı olduğunu bildirdiğini ifade etti. Webb, ayrıca hakem David Coote’un sosyal medyada Liverpool ve Jürgen Klopp hakkında yorum yaptığı bir videonun ardından soruşturma başlatıldığını ve Coote'un bu süreçte görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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