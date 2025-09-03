İngiltere'de vizesi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek

Düzenleme: Kaynak: DHA
İngiltere'de vizesi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek

İngiltere İçişleri Bakanlığı, vizelerinin süresi sona erdikten sonra ülkede kalmayı sürdüren yabancı öğrencilerin sınır dışı edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bazı yabancı öğrencilerin ülkelerindeki şartlar değişmediği halde iltica talebinde bulunduğunu ifade etti. Cooper, "Gerekli yardımı gerçek mültecilere sunacağız fakat koşullar değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin bitmek üzere olduğu yönünde mesaj yolladığı aktarıldı. Mesajda, "Eğer geçerli bir oturum hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz" sözleri yer aldı.

Son Haberler
Kanser hastalarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Kanser hastalarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Elektrik akımına kapılan gencin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Elektrik akımına kapılan gencin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Zimbabve mısır ithalatını yasakladı
Zimbabve mısır ithalatını yasakladı
Sağlık Bakanlığından cinsiyet değiştirme açıklaması
Sağlık Bakanlığından cinsiyet değiştirme açıklaması
Tramvay yoluna uçan otomobil hurdaya döndü
Tramvay yoluna uçan otomobil hurdaya döndü