İngiltere'de vizesi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bazı yabancı öğrencilerin ülkelerindeki şartlar değişmediği halde iltica talebinde bulunduğunu ifade etti. Cooper, "Gerekli yardımı gerçek mültecilere sunacağız fakat koşullar değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin bitmek üzere olduğu yönünde mesaj yolladığı aktarıldı. Mesajda, "Eğer geçerli bir oturum hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz" sözleri yer aldı.