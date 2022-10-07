Yakaladığı koyunu anında paramparça edip hapur hupur yedi

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, İngiltere'de Pennine Dağları'nın sonunun en güneyinde bulunan dağlık alana giden iki kafadar Josh Williams ve Ben Burns, hiç beklemedikleri bir olaya tanıklık etti.

Karşılarında dev bir panterin, yakaladığı koyunu parçaladığını gören arkadaşlar, durumu fark ettiklerinde iş işten geçmişti. Panterin, saniyeler içerisinde koyunu öldürdüğü ve leşini parçalamaya başladığı belirtildi.

Ellerinden bir şey gelmeyen iki arkadaş, bu anları kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülenme aldı.