18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Telefon kullanımına dair ilginç araştırma. Hem rahatsız oluyorlar hem de yapıyorlar

Telefon kullanımına dair ilginç araştırma. Hem rahatsız oluyorlar hem de yapıyorlar

İngiltere'de yapılan bir araştırmada ülkedeki 10 insandan 5'i yüksek sesli müzik dinliyor veya video izliyor. Ancak yine araştırma sonucuna göre toplum içinde yapılan bu sesli eylem 10 kişiden 8'ini rahatsız ediyor.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:07
Takip Et

İngiltere'de yapılan bir araştırma insanların sesli müzik dinleme veya video izlemeden rahatsız olduğunu ortaya çıkardı

Telefon kullanımına dair ilginç araştırma. Hem rahatsız oluyorlar hem de yapıyorlar
+
Aa
-

İngiltere'nin dijital düzenleyicisi Ofcom, ülkedeki insanların neredeyse yarısının halka açık yerlerde telefonlarından rahatsız edici seviyelerde yayın izlediğini açıkladı. Ülkede rahatsız edici seviyelerde yayın izlemek, birisinin halka açık yerlerde kulaklık olmadan yüksek sesle müzik çalmak veya telefonda video izlemek olarak tanımlanmaktadır. Ancak iddialara göre bu davranış, Birleşik Krallıktaki her on kişiden sekizini rahatsız ediyor. 10 kişiden beşi bunu yaparken, yine 10 kişiden sekizinin bundan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Sesli yayının gençler tarafından daha çok yapıldığı ortaya çıktı. Üstelik kişilerin yaşlandıkça bundan daha fazla rahatsız olma oranının arttığı belirtildi. Sesli yayın yapanların dörtte üçü, başka birinin telefonundan sesli yayın yaptığını duymayı sinir bozucu bulduğunu belirtti. Oranlara bakıldığında, diğer insanların da onların sesli yayınlarını rahatsız edici bulduğunu fark etmemiş oluyor.

Yüksek sesle yayın yapanların müzik dinlemek yerine görüntülü görüşme yapma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilirken ankete katılanların yaklaşık %36'sının telefonlarında müzik dinlediklerini söylemiştir. Görüntülü görüşme yaptıklarını söyleyenlerin oranı %45 ve video izlediklerini söyleyenlerin oranı %46 olarak kaydedildi.

Bulgular, insanların yalnızca %9'unun başkalarından yüksek sesli yayını durdurmalarını istediği olduğunu söyledi. Çoğu kişinin hiçbir şey yapmamayı veya bölgeden uzaklaşmayı tercih ettiği belirtildi. Ancak yakınlarda ebeveynler varsa daha dikkatli olmak gerektiğine dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
2
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
5
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
6
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
7
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿AB liderleri enerji krizini görüşecek
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Elvin'den unutulmaz konser
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Spiegel: Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
﻿Daire satılınca 84 yaşındaki çift sokakta kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.