Telefon kullanımına dair ilginç araştırma. Hem rahatsız oluyorlar hem de yapıyorlar

İngiltere'nin dijital düzenleyicisi Ofcom, ülkedeki insanların neredeyse yarısının halka açık yerlerde telefonlarından rahatsız edici seviyelerde yayın izlediğini açıkladı. Ülkede rahatsız edici seviyelerde yayın izlemek, birisinin halka açık yerlerde kulaklık olmadan yüksek sesle müzik çalmak veya telefonda video izlemek olarak tanımlanmaktadır. Ancak iddialara göre bu davranış, Birleşik Krallıktaki her on kişiden sekizini rahatsız ediyor. 10 kişiden beşi bunu yaparken, yine 10 kişiden sekizinin bundan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Sesli yayının gençler tarafından daha çok yapıldığı ortaya çıktı. Üstelik kişilerin yaşlandıkça bundan daha fazla rahatsız olma oranının arttığı belirtildi. Sesli yayın yapanların dörtte üçü, başka birinin telefonundan sesli yayın yaptığını duymayı sinir bozucu bulduğunu belirtti. Oranlara bakıldığında, diğer insanların da onların sesli yayınlarını rahatsız edici bulduğunu fark etmemiş oluyor.

Yüksek sesle yayın yapanların müzik dinlemek yerine görüntülü görüşme yapma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilirken ankete katılanların yaklaşık %36'sının telefonlarında müzik dinlediklerini söylemiştir. Görüntülü görüşme yaptıklarını söyleyenlerin oranı %45 ve video izlediklerini söyleyenlerin oranı %46 olarak kaydedildi.

Bulgular, insanların yalnızca %9'unun başkalarından yüksek sesli yayını durdurmalarını istediği olduğunu söyledi. Çoğu kişinin hiçbir şey yapmamayı veya bölgeden uzaklaşmayı tercih ettiği belirtildi. Ancak yakınlarda ebeveynler varsa daha dikkatli olmak gerektiğine dikkat çekildi.