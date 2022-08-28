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Dul annesinin yatak odası sırlarını kızı ifşa etti 

İngiltere'de yaşayan genç bir kız, annesinin Afrika'da tatil rezervasyonu yaptırıp erkeklerle ilişkiye girdiğini söyleyerek, sosyal medyada yardım istedi. Kullanıcılar ise annesinin yetişkin olduğunu belirterek, buna hiçbir şey yapılamayacağını dile getirdi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:33
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İngiltere'de yaşayan dul annesinin yatak odası sırlarını kızı ifşa etti 

Dul annesinin yatak odası sırlarını kızı ifşa etti 
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre,İngiltere'de genç bir kızın sosyal medya hesabından yaptığı itiraf, akıllara durgunluk verdi. Annesinin Afrika'ya tatil seyahatine gidip, Afrikalı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini belirten genç kız, annesini durdurmak için yardım istedi.

"ÖVÜNEREK ANLATIYOR"

Genç kız, annesinin tatil seyahatlerini övünerek anlattığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Bu konuyu anneleriyle paylaşmalarına rağmen ise olumlu bir dönüş alamadıklarını anlattı.

Sosyal medya kullanıcıları ise kızın annesinin bekar ve yetişkin bir kadın olduğunu belirterek, bu durumda yapacak hiçbir şey olmadığını dile getirdi. Konu çok sayıda kişi tarafından tartışıldı.

İşte o itirafa gelen yorumlardan bazıları:

Annen için yapacak hiçbir şey yok
Annen tatilde kendisini özgür hissettiği için yenileniyor
Annenizden ailesi için son bir kez daha düşünmesini isteyebilir misin?

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