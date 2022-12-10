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İngiltere’deki Türk oto yıkayıcısı suç örgütü lideri çıktı

İngiltere’nin Oldham kentinde oto yıkama işiyle uğraşan 45 yaşındaki Türk vatandaşı Tarık Namık’ın, İran ve Irak'tan gelen göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 12:57
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İngiltere’deki Türk oto yıkayıcısı suç örgütünün lideri çıktı

İngiltere’deki Türk oto yıkayıcısı suç örgütü lideri çıktı
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Yenicaggazetesi.com.tr’nin İngiliz basınından aktardığına göre, kamyonların arkasında göçmenleri getiren örgütün başında yer alan Namık için tutuklama kararı çıkarıldı.

Duruşmaya gelmeyen ve her yerde aranan Namık’a mahkeme, gıyabında sekiz yıl hapis cezasına çarptırdı. Ulusal Suç Teşkilatı’nın verdiği bilgiye göre, insan kaçakçılığı yapan suç örgütü 2017'de de soruşturma geçirdi.


Yardımcısı Habil Gider ve Tarık Namık

SUÇ ORTAĞI KAMYON ŞOFÖRLERİ
Ulusal Suç Teşkilatı yaptığı açıklamada, "Çete genellikle Türkiye'den gelen suç ortağı kamyon şoförlerini kullanarak kazançlı bir yapı kurdu.” dedi.

Savcılık suç örügütünü “Birleşik Krallık'a yasa dışı girişini kâr amacıyla sağlamayı amaçlayan büyük ölçekli, son derece profesyonel bir insan kaçakçılığı örgütü” olarak tanımladı.


Namık ile bir diğer yardımcısı Hajar Ahmed, Oldham'daki bir bankada

İNSAN BAŞINA BİN 800 EURO
Namık'ın telefonunda çıkan bulgulara göre, 50 günlük bir süre içinde en az bin 900 göçmenin Balkanlar'dan Fransa veya Almanya'ya getirildiği kaydedildi. Göçmen başına bin 800 euro para alan çete, Fransa ve Almanya’ya gelen kaçakları ekstra ücretle İngiltere’ye taşıdı.


Burnley'de bir oto yıkamada Hajar Ahmed

İLK YAKALANMALARI DEĞİL
Namık’ın yardımcıları arasında Habil Gider, Hajar Ahmed ve Soran Saliy yer alırken Gider'in Kasım 2017'de Iraklı Kürt bir kadını yasadışı yollarla İngiltere’ye sokarken suçüstü yakalandığı bildirildi.


Fotoğrafta: Ana, sol, Tarık Namık, saat yönünde: Soran Saliy, Hajar Ahmed, Habil Gider ve Hardi Alizada.

Çocukların da yer aldığı kaçak göçmenlerden bazılarının yiyecek ve su sıkıntısı çekerek hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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vatandaş
10.12.2022 13:16
sonra diyoruz ki avrupa neden türkleri istemiyor?  
 
Şaşırdık mı? Hayır!
10.12.2022 13:04
Milletimiz her yerde gayri resmi işlerle vurgun peşinde.  
 
Deli dümbul
10.12.2022 13:02
Güzel para ee göçmenlerde razı kimseden zorla para almıyorlar değilmi ,birde ege denizi değil yani.  
 
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