İngiltere’deki Türk oto yıkayıcısı suç örgütü lideri çıktı

Yenicaggazetesi.com.tr’nin İngiliz basınından aktardığına göre, kamyonların arkasında göçmenleri getiren örgütün başında yer alan Namık için tutuklama kararı çıkarıldı.



Duruşmaya gelmeyen ve her yerde aranan Namık’a mahkeme, gıyabında sekiz yıl hapis cezasına çarptırdı. Ulusal Suç Teşkilatı’nın verdiği bilgiye göre, insan kaçakçılığı yapan suç örgütü 2017'de de soruşturma geçirdi.





Yardımcısı Habil Gider ve Tarık Namık



SUÇ ORTAĞI KAMYON ŞOFÖRLERİ

Ulusal Suç Teşkilatı yaptığı açıklamada, "Çete genellikle Türkiye'den gelen suç ortağı kamyon şoförlerini kullanarak kazançlı bir yapı kurdu.” dedi.



Savcılık suç örügütünü “Birleşik Krallık'a yasa dışı girişini kâr amacıyla sağlamayı amaçlayan büyük ölçekli, son derece profesyonel bir insan kaçakçılığı örgütü” olarak tanımladı.





Namık ile bir diğer yardımcısı Hajar Ahmed, Oldham'daki bir bankada



İNSAN BAŞINA BİN 800 EURO

Namık'ın telefonunda çıkan bulgulara göre, 50 günlük bir süre içinde en az bin 900 göçmenin Balkanlar'dan Fransa veya Almanya'ya getirildiği kaydedildi. Göçmen başına bin 800 euro para alan çete, Fransa ve Almanya’ya gelen kaçakları ekstra ücretle İngiltere’ye taşıdı.





Burnley'de bir oto yıkamada Hajar Ahmed



İLK YAKALANMALARI DEĞİL

Namık’ın yardımcıları arasında Habil Gider, Hajar Ahmed ve Soran Saliy yer alırken Gider'in Kasım 2017'de Iraklı Kürt bir kadını yasadışı yollarla İngiltere’ye sokarken suçüstü yakalandığı bildirildi.





Fotoğrafta: Ana, sol, Tarık Namık, saat yönünde: Soran Saliy, Hajar Ahmed, Habil Gider ve Hardi Alizada.



Çocukların da yer aldığı kaçak göçmenlerden bazılarının yiyecek ve su sıkıntısı çekerek hastaneye kaldırıldığı açıklandı.