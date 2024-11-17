İngiltere'deki yeni vergilendirme Pizza Hut'ı çarptı

HWS, Ulusal Sigorta İşveren Katkıları ve Ulusal Asgari Ücret'teki artışların, özellikle düşük ücretli çalışanlara sahip işletmelerin maliyetlerini yükselteceğini belirtiyor. Nisan 2025’te işveren katkı oranının %13,8’den %15’e çıkacağı, katkı başlangıç sınırının ise 5 bin sterline düşeceği açıklandı. Bunun yanı sıra, Ulusal Asgari Ücret’in %6,7 oranında artışı ve 18-20 yaş arası çalışanlar için daha yüksek bir oran öngörülüyor. Bu durumun HWS’nin iş gücü maliyetlerini %14 artırarak 4 milyon sterlinlik bir ek yük getireceği ifade ediliyor.

Teknolojiye Yatırım ve İşletme Stratejileri

HWS, maliyet artışlarını karşılayabilmek için yeni teknoloji yatırımları planlıyor. Dokunmatik ekranlı sipariş kiosku ve temassız masa siparişi gibi çözümlerle çalışan sayısını azaltmayı hedefleyen firma, bazı şubelerinde bu sistemleri başarıyla denemeye başladı. Şirket içinden bir kaynağın BBC’ye verdiği bilgilere göre, bu çözümler personel sayısını düşürse de büyük çaplı işten çıkarmaların olmayacağı tahmin ediliyor.

Finansman ihtiyacını karşılamak için işin bir kısmının satışı ya da mevcut hissedarlardan yeni yatırım alınması gibi seçenekler değerlendiriliyor. Süreç, danışmanlık firması Interpath tarafından yönetiliyor.

Müşteri Tepkisi ve Fiyat Artışları

HWS, artan maliyetlerin fiyatlara yansıtılmasının müşteri kaybına yol açabileceği konusunda endişeli. Firma, son beş yılda pandeminin etkileri, yaşam maliyeti krizleri ve artan iş gücü maliyetleri nedeniyle zaten zorlu bir süreç geçirdiğini belirtiyor.

Bir hükümet sözcüsü ise bu artışlarla ilgili olarak, ekonomik istikrarın sağlanması adına “zor kararlar alınması gerektiğini” vurguladı. Restoran sektörü temsilcileri ise bu vergi yüklerinin sürdürülemez olduğunu ve birçok işletmenin kapanmasına yol açacağını ifade eden bir mektubu Maliye Bakanı Rachel Reeves'e iletti.

HWS’nin gelecekteki stratejileri, İngiltere restoran sektöründe daha geniş etkiler yaratabilir.