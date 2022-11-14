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İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

İngiltere, insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle aralarında İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur'un da bulunduğu 24 İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:19
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İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım
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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ile uluslararası ortakların, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestoların şiddetle bastırılmasına öncülük eden İranlı yetkililere koordineli yaptırım kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, İran polisinin gözetimi altındayken hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümünün ardından İranlı yetkililerin, protestolara şiddetle karşılık vererek yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Zarepur ile İran Siber Güvenlik Polisi Müdürü Vahid Mecid'in yanı sıra 22 siyasi ve güvenlik yetkilisine yaptırım uygulanacağı duyurulan açıklamada, bu kişilere, İngiltere'ye seyahat yasağı getirileceği ve ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasının sağlanacağı belirtildi.

"Ortaklarımızla İran rejimine açık bir mesaj gönderdik"

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin şu değerlendirmelerine de yer verildi:

"Bu yaptırımlar, ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olan İran rejimi içindeki yetkilileri hedef alıyor. Ortaklarımızla İran rejimine açık bir mesaj gönderdik: Protestolara yönelik şiddetli baskı durdurulmalı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmeli. İran halkı daha net olamazdı. Rejimin dış aktörleri suçlamayı bırakıp halklarının sesini dinlemeye başlamasının zamanı geldi."

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi makamlar, herhangi bir sayı belirtmezken Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 304 göstericinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Gözaltına alınan göstericiler hakkında iddianame hazırlıkları devam ederken bazı göstericilerin idamla yargılandığı haberleri de medyada yer aldı.

Bugün, Tahran Devrim Mahkemesi 1 göstericiye idam cezası, 5 göstericiye de 5 ila 10 yıl arasında değişen ceza verdi.

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