İngiltere’den İsrail’e tepki

İsrail’in sabah namazı sırasında Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu'na düzenlediği ve 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından tepkiler yükseliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırı ve yaşanan trajik can kaybının ardından dehşete kapıldım” dedi.

İsrail’in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Lammy, “Sivilleri korumak, tüm esirleri serbest bırakmak ve yardımlara yönelik kısıtlamalara son vermek için acilen bir ateşkes yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.