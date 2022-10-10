İngiltere'den Rus saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü

Bakan Cleverly, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Rusya'nın sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirten Cleverly, "(Saldırılar) Bu, Putin'in zayıflığının bir göstergesidir, gücünün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Cleverly, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik maddi ve manevi desteğini güçlendireceğini belirtti.

Kuleba da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede "Ukrayna'nın hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu ve Rusya'nın bir terör devleti olarak tanınması gerektiğini" dile getirdiğini aktardı.

Dmitro Kuleba, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'nin, Nazi hava saldırısına dayandığı gibi, Ukrayna da Rusya'nın hava saldırısına dayanacak. Hiçbir şey bizi parçalayamaz"

İrlanda Başbakanı Michael Martin de Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarını kınadı.

Martin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu, kasıtlı terör eylemleri, savaş suçundan başka bir şey değil. Uluslararası hukukun bu açık ihlallerinden Rusya'yı sorumlu tutmak için her türlü çabayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.