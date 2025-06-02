İngiltere’den savunma hamlesi: Nükleer denizaltı filosunu genişletiyor

Kaynak: İHA
İngiltere’den savunma hamlesi: Nükleer denizaltı filosunu genişletiyor

İngiltere savunma alanında yeni bir hamleye hazırlanıyor. Alınan son karar ile nükleer denizaltı filosu genişletilecek.

İngiltere, savunma alanında yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, mevcut 7 denizaltının yerine yalnızca konvansiyonel silahlarla donatılmış ve nükleer enerjiyle çalışan 12 saldırı denizaltısını 2030'ların sonlarından itibaren hizmete sokacağını bildirdi. Bakanlık, yeni bir nükleer savaş başlığı geliştirmek üzere önceden başlatılmış programın maliyetinin 15 milyar sterlin olacağını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tehditlerin arttığını biliyoruz ve Rus saldırganlığına karşı kararlılıkla harekete geçmeliyiz. Uluslararası sularda devriye gezen son teknoloji yeni denizaltılarımız ve Britanya topraklarında yürütülen kendi nükleer savaş başlığı programımızla, ülkemizi hem içeride güvende hem de dışarıda güçlü hale getiriyoruz" dedi.

İngiliz medyası, yeni denizaltıların, İngiltere, ABD ve Avustralya arasında AUKUS adlı güvenlik ortaklığı çerçevesinde ortak geliştirilecek bir model olacağını aktarıyor.

Son Haberler
Bronzlaşmanın ölümcül tehlikesi ortaya çıktı! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Bronzlaşmanın ölümcül tehlikesi ortaya çıktı! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini Süper Lig'de buldu
Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini Süper Lig'de buldu
Rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 kişi yanarak öldü!
Rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 kişi yanarak öldü!
İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti