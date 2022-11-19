19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma desteği

İngiltere'den Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma desteği

İngiltere, Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma paketi desteği taahhüdünde bulundu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 19:12
Takip Et

İngiltere'den Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma desteği

İngiltere'den Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma desteği
+
Aa
-

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kiev’e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Rishi Sunak’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le görüştüğü ve ülkesinin Ukraynalıların yanında olmaya devam edeceği sözünü verdiği belirtildi.

Sunak'ın, İngiltere'nin, Ukraynalı sivilleri ve kritik ulusal altyapıyı yoğun Rus saldırı yağmurundan korumaya yardımcı olmak için yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50 milyon sterlinlik savunma yardımı paketi, 125 uçaksavar silahını ve İran'ın (Rusya’ya) tedarik ettiği ölümcül insansız hava araçlarına karşı koymak için düzinelerce radar ve insansız hava aracına karşı elektronik harp yeteneği dahil teknoloji desteğini içeriyor."

- "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu”

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
3
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
4
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
5
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
6
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.