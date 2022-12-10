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Nefes kesen pozisyonlar: İngiltere-Fransa maçında penaltı kaçtı

Dünya Kupası'nda İngiltere-Fransa arasında oynanan çeyrek final maçında inanılmaz anlar yaşanıyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 23:50
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İngiltere-Fransa maçında penaltı kaçtı. Nefes kesen pozisyonlar

Nefes kesen pozisyonlar: İngiltere-Fransa maçında penaltı kaçtı
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Maç kıran kırana başladı ve 17. dakikada sürpriz bir golle perde açıldı.

Fransa atağında ceza sahası dışından beklenmedik bir anda sert bir şut çıkaran Tchouameni topu ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi.

Ve Harry Kane sahnede

İngiltere ile Fransa arasında kıran kırana geçen Dünya Kupası çeyrek final maçında ilk yarıda 1-0 yenik duruma düşen İngiltere, ikinci yarıda baskısını artırdı.

İngiltere'nin 54. dakikada kazandığı penaltıyı Harry Kane kullandı ve beraberlik golünü attı: 1-1.

Ardından Fransa Oliver Giroud ile tekrar öne geçti.

Maçın bitimine 6 dakika kala İngiltere bir penaltı daha kazandı. Ancak bu kez Kane topu auta attı.

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