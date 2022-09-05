İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu
İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve yeni başbakanı seçme süreci tamamlandı. Ülkedeki ekonomik gidişat sebebiyle, kim olacağı ve politikaları merakla beklenen İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu.
Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:37
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:48
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İngiltere'nin Başbakanı açıklandı. Yeni Başbakan Liz Truss oldu
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