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Big Ben'in çanları ateşkes anlaşmasının 104. yılında 11 kez çaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden "Big Ben" saat kulesi, 11 Kasım 1918'de 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşmasının 104. yılında 11 kez çaldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:54
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden Big Ben saat kulesi 11 Kasım 1918'de 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşmasının 104. yılında 11 kez çaldı

Big Ben'in çanları ateşkes anlaşmasının 104. yılında 11 kez çaldı
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Başkent Londra'da yakın zamanda restore edilen Big Ben'in çanları, "Ateşkes Günü (Armistice Day)" dolayısıyla yerel saatle 11.00'de savaşta hayatını kaybedenleri anmak için 11 kez çaldı.

İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de saat 11.00'de imzalanan ateşkes anlaşmasının 104'üncü yıl dönümünde düzenlenen anma töreni kapsamında ulusal çapta 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Big Ben'in yakınlarındaki St. Thomas Hastanesinde anma töreni düzenlendi ve hastanenin bahçesinde yer alan Mary Seacole Anıtı'nın önüne çelenk bırakıldı.

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