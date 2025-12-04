Derbyshire Polisinden yapılan açıklamada, Derby kentindeki Vulcan Sokağı'nda bulunan bir evde patlayıcı bulunduğuna dair istihbarat alınması üzerine evde arama yapılacağı duyuruldu.

Evin çevresindeki 7 sokağın dördünün tamamen, üçünün de kısmen tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 200 evin boşaltıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Biri 40'lı, biri 50'li yaşlarında iki erkek, patlayıcı bulundurma suçundan gözaltına alındı ve sorgusu sürüyor. Bölgede acil durum ilan edildi. Polisler, itfaiye, ambulans ve yerel yönetimle işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Konunun terör olayı olarak ele alınmadığı kaydedilen açıklamada, çevreyi riske atacak bir durumun söz konusu olmadığı, tahliyelerin önlem amaçlı yapıldığı belirtildi.

Evleri boşaltılan vatandaşların bir gün dışarıda kalacakmış gibi hazırlık yapması istenen açıklamada, belediyenin konaklama yeri hazırladığı ifade edildi.