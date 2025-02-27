İngiltere’nin dev kulüpleri milyarlarca euroyu transfer için saçtı

Manchester City'nin şampiyonluklara ambargo koyduğu 2017-2018 sezonundan beri şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Premier Lig'deki 6 büyük kulüp, transfer için ödediği bonservis bedelleriyle dikkati çekti.

Söz konusu dönemde 6 kulüp arasında Manchester City 6, Liverpool bir kez şampiyonluk yaşadı.

Bu süreçte Manchester City ambargosunu yıkamayan Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Tottenham ise Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında harcamalarının karşılığını alamadı.

4,6 MİLYAR EURO ZARAR ETTİLER

Transfermarkt'ın verilerine göre Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, gelir-gider dengesi göz önüne alındığında söz konusu periyottaki bonservis ödemelerinden 4,6 milyar euro zarar etti.

Manchester United'ın 1,04 ve Chelsea'nin 1,02 milyar euro zarar ettiği süreçte Arsenal 728 milyon, Manchester City 720 milyon, Tottenham 674 milyon ve Liverpool 393 milyon euro kayıp yaşadı.

EN ÇOK HARCAYAN CHELSEA

Premier Lig'de Chelsea, bu periyotta 2,25 milyar euroyla en fazla harcama yapan kulüp oldu.

Diğer yandan 1,23 milyar euro ile en fazla kazanç sağlayan kulüp olan "Maviler", buna rağmen 1,02 milyar euro zarar etti.

Bu süreçte Premier Lig'de ilk 2'ye giremeyen Chelsea, üst sıralara yaklaşamadığı birer sezonda da 6'ncı ve 12'nci sırayı aldı.

Son olarak 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaştığı Premier Lig'de bu sene de zirve yarışından uzak kalan "Maviler"in şampiyonluk hasreti, 8 sezona çıkma yolunda ilerliyor.

Chelsea, buna karşın söz konusu dönemde birer defa UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Federasyon Kupası zaferleri yaşadı.

"Maviler"de taraftarlar tarafından sıkça eleştirilen Todd Boehly yönetiminin göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana da kupa hasreti devam ediyor.

EN FAZLA ZARAR EDEN MANCHESTER UNİTED

Manchester United, 2017-2018 sezonundan beri transfer harcamalarında 1,04 milyar euro zarara uğradı.

Bu periyotta bonservis ücretlerine 1,44 milyar euro harcayan "Kırmızı Şeytanlar", 393 milyon euro da gelir elde etti.

Son yıllardaki yüksek harcamalara rağmen verimsiz transferlerle eleştiri oklarının hedefi olan Manchester United'ın ligdeki son şampiyonluğunun üzerinden 12 sene geçti.

Premier Lig şampiyonluğuna hasret kalan Manchester United, bu süreçte birer kez Federasyon Kupası ve Lig Kupası zaferi yaşadı.

MANCHESTER CİTY HANEDANLIĞI KURULDU

Manchester City, Arap sermayesi ve İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın etkisiyle Premier Lig'de son yıllara damga vurdu.

Kalıcı başarının yakalandığı 2017-2018 sezonundan itibaren kurulan Manchester City hanedanlığı, Premier Lig'de 4'ü üst üste olmak üzere 6 şampiyonluğa ulaştı.

Ayrıca 4 Lig Kupası, 3 Community Shield, 2 Federasyon Kupası ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Manchester City, bu sezon ise Premier Lig'deki şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Diğer kulüplere göre yaptığı harcamaların karşılığını alabilen Manchester City, bu süreçteki transfer dönemlerinde 1,54 milyar euro harcadı, 820 milyon euro kazanç sağladı ve 720 milyon euro zarar etti.

EN AZ ZARAR EDEN LİVERPOOL ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Premier Lig'in 6 büyüğü arasında en az zarar eden kulüp Liverpool olarak göze çarptı.

Transferde 2017-2018 sezonundan bu yana 904 milyon euro ödeyen "Kırmızılar"ın 511 milyon euroluk gelirine karşın bakiyesi 393 milyon euroyla ekside kaldı.

Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Newcastle United ve West Ham United gibi kulüplerden de daha az zarar eden Liverpool, bu periyotta bir şampiyonluk yaşadı.

Bu sezon da Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool, puan farkı ve performans olarak şampiyonluğun en yakın adayı konumunda bulunuyor.