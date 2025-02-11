İngiltere’nin en prestijli yatırım fırsatı İstanbul’da tanıtılıyor!

İstanbul'da Fairmont Quasar ofisinde 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan özel etkinlikte, yatırımcılar birebir görüşmelerle proje hakkında detaylı bilgi alabilecekler. İngiltere Investments ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Knight Dragon temsilcileri de hazır bulunarak yatırımcıların sorularını birebir yanıtlayacak.

LONDRA’DA YATIRIMIN YENİ ADRESİ: PENİNSULA RİVERFRONT

İngiltere’nin en hızlı satılan projelerinden biri olan Peninsula Riverfront, Londra’nın en dinamik bölgelerinden biri olan Greenwich Peninsula’da konumlanıyor. Proje, yüksek kira getirisi, değer artışı potansiyeli ve modern yaşam alanlarıyla yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

İngiltere Investments CEO’su İsmail Gürkan, etkinlik hakkında şu açıklamada bulundu:

“İngiltere, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olmuştur. Özellikle Londra’da konut yatırımı yapmak isteyenler için Peninsula Riverfront, hazır kiracılı ve hemen teslim daireleriyle kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Projede kira getirileri, daire büyüklüğüne göre £1925 ile £4750 arasında değişiyor. %6.4’e varan yıllık brüt kira getirisi ve İngiltere’nin en hızlı satılan projesi olması, yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.”

ÖZEL GÖRÜŞMELERLE KAPSAMLI BİLGİ ALMA İMKANI

Etkinlik boyunca, yatırımcılar 10:00 - 18:00 saatleri arasında birebir randevu sistemiyle proje hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Sadece önceden kayıt yaptıran yatırımcıların katılımına açık olan bu özel etkinlik, Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Tarih: 15-16 Şubat 2025

Yer: Fairmont Quasar, İstanbul

Saat: 11:00 - 18:00

Daha fazla bilgi almak ve randevu oluşturmak için İngiltere Investments ile iletişime geçebilirsiniz.