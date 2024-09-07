İngiltere'nin en uzun demiryolu köprüsü tamamlandı. 140 yıllık rekor kırıldı

Birleşik Krallık’ın en uzun demiryolu köprüsü tamamlandıLondra'nın kuzey batısında İngiltere'nin en uzun demiryolu köprüsü High Speed Two’nun (HS2) yapımı tamamladı.

Buckinghamshire'daki Colne Vadisi'nden geçen viyadüğün son tabliye segmenti, Perşembe günü HS2 mühendisleri tarafından yerine sabitlendi. Böylelikle tamamlanan proje, Birleşik Krallık'taki en uzun köprü olarak İskoçya'daki Tay Köprüsü'nün 140 yıllık rekorunu elinden aldı. Yeni açılan köprü 1270 Metrelik Tay köprüsünden çok uzun olduğu belirtiliyor.

TARİHİ PROJE

HS2 Ltd kıdemli proje müdürü Billy Ahluwalia “Colne Vadisi viyadüğünün son tabliye segmentinin bugün yerine indirilmesi, 10 yılı aşkın bir süredir devam eden planlama, tasarım ve inşaat çalışmalarının doruk noktasını oluşturuyor. Hem HS2'nin en uzun köprüsü olan hem de Birleşik Krallık'ın en uzun demiryolu köprüsü haline gelerek yaklaşık 140 yıllık bir rekoru egale eden bu köprüyü hayata geçiren özverili ekibi saygıyla anıyorum. Bu hepimizi gururlandıran tarihi bir başarıdır.”

İnşaat, 2021 yılının başlarında zemin mühendislerinin temelleri oluşturmak için yaklaşık 300 kazıktan ilkini indirmesiyle başladı.

Viyadüğün dev kemerlerini oluşturan dev beton segmentleri kaldırmak için 700 tonluk bir köprü inşa makinesi kullanıldı.

Uzun süredir ertelenen HS2 seferleri 2029 ile 2033 yılları arasında başlayacak ve West Midlands'tan Londra'nın batı banliyölerindeki Old Oak Common'a yolcu taşıyacak.