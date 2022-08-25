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Eski İngiliz büyükelçisi gözaltına alındı

 İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman ve eski siyasi bir mahkum olan eşi Htein Lin gözaltına alındı. Bowman, vize kurallarını ihlal ederek eşinin Myanmar'da kalmasına yardım etmekle suçlanıyor.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:10
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İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi ve eşi gözaltına alındı

Eski İngiliz büyükelçisi gözaltına alındı
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İngiltere’nin eski Myanmar Büyükelçisi ve Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) kuruluşunu yöneten Vicky Bowman ve eski siyasi bir mahkum olan kocası Htein Lin gözaltına alındı. Myanmar’da 2002-2006 yılları arasında büyükelçi olarak görev yapan Bowman, vize kurallarını çiğneyerek, eşinin Myanmar’da kalmasına yardım etmekle suçlanıyor.

İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü İngiliz hükümetinin Myanmar’da bir İngiliz kadının gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyleyerek, "Yerel yetkililerle temas halindeyiz ve konsolosluk yardımı sağlıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Myanmar’da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı.

Myanmar askeri yönetimi, ülkedeki olağanüstü halin 1 Şubat 2023’e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

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