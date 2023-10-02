İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında gökyüzüne ulaşan bir patlama meydana geldi.

İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama esnasında gökyüzünde turuncu renkli dev gibi ateş topu oluştu. Görüntüleri kayda alan kişinin sesinden korkusu ve şaşkınlığı hissedildi.
02 Ekim 2023 Pazartesi
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama esnasında gökyüzünde turuncu renkli dev gibi ateş topu oluştu.
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama esnasında gökyüzünde turuncu renkli dev gibi ateş topu oluştu. Görüntüleri kayda alan kişinin sesinden korkusu ve şaşkınlığı hissedildi.