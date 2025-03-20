İngiltere’nin yeni işsizlik oranı açıklandı

İngiltere’de işsizlik oranı son üç aylık dönemde yüzde 4.4 seviyesinde kaldı. Bu oran, Mayıs 2024'te sona eren üç aylık dönemin ardından kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Ekonomistler tarafından beklenen bu sabitlik, iş gücü piyasasında belirgin bir iyileşme yaşanmadığını gösteriyor.

Son verilere göre, 12 aydan kısa süredir işsiz olanların sayısında artış görülürken, uzun vadeli işsizlik oranında ise azalma kaydedildi. Ancak, işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işsizler açısından yükseliş gösterdi.

TAM ZAMANLI İSTİHDAM ARTIŞI

İngiltere’de işsiz bireylerin sayısı 144 bin artarak 33.92 milyona ulaştı. Bu yükselişin en büyük nedenlerinden biri tam zamanlı istihdamdaki artış oldu. Öte yandan, ikinci bir işte çalışan bireylerin oranı da yükseliş gösterdi ve toplam istihdam içindeki payı yüzde 3.7’ye ulaştı.

Özellikle yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle birçok kişi ikinci bir işte çalışmaya yöneldi. İngiltere’de giderek yaygınlaşan bu durum, ekonomik zorlukların iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

EKONOMİK FAALİYET ORANINDA DEĞİŞİM YOK

Ülkede ekonomik faaliyet oranı yüzde 21.5 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, iş gücü piyasasında durağanlığın devam ettiğini gösteriyor.

İngiltere ekonomisinde büyümenin yavaşlaması ve yüksek faiz oranları, istihdam piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşverenler yeni işe alımlarda temkinli davranırken, çalışanlar da ekonomik belirsizlik nedeniyle mevcut işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalıyor.

Önümüzdeki dönemde hükümetin ekonomik büyümeyi desteklemek için alacağı önlemler ve iş gücü piyasasına yönelik politikalar, işsizlik oranı üzerindeki etkisini belirleyici olacak.