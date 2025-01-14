İngiltere'nin yeni kaptanı Maro Itoje oldu

İngiltere Rugby Milli Takımı'nda kaptanlık bayrağı, başarılı oyuncu Maro Itoje’ye teslim edildi. 2014 yılında 20 yaş altı Dünya Şampiyonası’nda takımını şampiyonluğa taşıyan ve kariyerine 88 milli maç sığdıran Itoje, kaptanlık görevine hazır olduğunu belirtti. 30 yaşındaki oyuncu, Saracens takımında kaptan olarak gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekmişti.

Steve Smith, Avustralya kaptanlığa dönüyor

BORTHWİCK'İN KADRO SEÇİMİ

Milli takım antrenörü Steve Borthwick, 36 kişilik kadrosunda genç ve deneyimli isimlere yer verdi. Vice-kaptan olarak Jamie George ve Ellis Genge seçilirken, forvet hattında Bevan Rodd gibi yeni isimlere şans tanındı. İki önemli sakatlık nedeniyle Sam Underhill ve Immanuel Feyi-Waboso yerine Ted Hill ve Cadan Murley kadroya alındı.

İNGİLTERE'NİN ZORLU PROGRAMI

Altı Uluslar turnuvasına İrlanda karşısında başlayacak İngiltere, Fransa karşılaşmasıyla devam edecek. Takım, 2020’den bu yana şampiyonluk elde edemese de, yeni kaptanının liderliğinde başarıya ulaşmayı hedefliyor.