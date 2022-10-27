﻿İngiltere'nin yeni sunak taşı: Rishi Sunak...

Hint kökenli ama İngiliz işbirlikçisi bir ailenin çocuğu olan Rishi Sunak'ın İngiltere'ye Başbakan atanması ile başlayacaktım ama öncelikle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Dünya üzerinde egemenliğini kurmaya çalışan ABD önderliğindeki Batı, ülkemize karşı hibrit savaş başlattı. Düşmanlar, Rus ekonomisini yok etme, iç siyasi istikrarı baltalama ve bizi çatışma alanında yenme, sonunda da asırlık devletimizi önemli ölçüde zayıflatma, hatta ve hatta yok etme hedefini güdüyor ve bunu gizlemiyor." sözleri üzerinde durmak istiyorum...

Türkiye ve Batı ilişkileri konusuna herhangi bir siyasetçi veya gazeteci benzer bir söylem kullansa, ne denir biliyorsunuz: "Bunlar komplo teorisi... Batı bir bütün değil ki sistematik olarak Türkiye ile uğraşsın. Türk'e Türk propagandası yapmanın kimseye bir faydası yok..."

Rusya'da da benzer zihniyet sahipleri var mı ve Lavrov'u eleştirerek, ona "Komplo teorilerini dile getirerek Rus'a Rus propagandası yapmanın Rusya'ya bir faydası yok" diyenler çıkar mı? Sanmıyorum... Çünkü Batı Avrupa'nın, ABD'nin emirlerini yerine getirerek, Rusya'ya ambargo uygulamaya kalkıştıkları, Rusya'nın karşılık vererek doğalgazı tamamen kesmesi üzerine de kendi vatandaşlarını kış başlangıcında ortada bıraktığını herkes görüyor... Ukrayna'ya verilen silah yardımı bir tarafa, "Almanya, Rusya ile anlaşır da doğalgaz temin eder" diye kuzey akım borularının patlatıldığı da bir gerçek...

Burada Fatih Ergin'in "Türk düşmanlığının sinsi söylemi: Türk'e Türk propagandası!" başlıklı yazısını hatırlıyorum. Ergin, "Türk'e Türk propagandası söylemi, Türk düşmanlığının en alçak yüzüdür. Türk'e alerji ve Türk'e nefret vardır bu sinsi safsatanın arkasında." diye yazmıştı...

***

Gelelim, Rishi Sunak'a... Uzun uzun anlatmaya gerek yok... Bakın bilenler ne diyor...

Murat Akan: Dünya Ekonomik Forumu'nun "Küresel Genç Liderler Programı"ndan yetişen bir "eleman" daha başbakan oldu. İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak, WEF'in sadık elemanlarından biridir. Özellikle WEF'in dijital para projesini işadamlarına benimsetmekle görevlidir...

Hasan Basri Özbey: İngiltere'nin yeni başbakanının Hint kökenli olması övgüyle dillendiriliyor. Oysa Sunak, Birleşik Krallığın müesses nizamının has elemanı... Sömürge döneminde İngilizlere hizmet eden olağanüstü zengin bir aileden geliyor. Hindistan bağımsızlığa kavuşunca ailesi Kenya'ya kaçıyor.

Kenya'da kurdukları azgın sömürü düzeniyle zenginliklerine zenginlik katıyorlar. Kenya bağımsızlığa kavuşunca kovuluyorlar. Ve gerçek vatanları İngiltere'ye yerleşiyorlar. Para parayı çekiyor zenginlikte kralı bile geçiyorlar.

Eşinin ailesi de Sunak ailesi gibi milyarder. Onlar da benzer süreçlerden geçmişler. Evlendikten sonra Sunak zaten büyük olan servetini katlıyor. Kayınpederi Davos Forumunun finansörlerinden...

Gılgamış Enkidu: Sunak, Kamala Harris ve C. Lagarde gibi Shiva (Hintlilerin yıkım tanrısı) inancında... Küresel sermayenin mevcut düzeni yıkıp yerine istediği tek dünya hükümetinin getirilebilmesi için kullanılan piyonlardan biri. City of London, Liz Truss'a boşuna ekonomik operasyon çekmedi.

7'8 Ömer Paşa: Rishi Sunak! Hint kökenli! Tıpkı Kamala Harris gibi! Anglo Saksonlar Hindistan'ı Asya bloğundan koparmanın peşinde!

***

Peki Rusya'yı neden Ukrayna üzerinden kuşatıyorlar? Rusya'yı, tasarladıkları tek dünya devletinin önünde bir set olarak görüyorlar... Putin de son konuşmalarında Batı için, "Fiiliyatta insanlığın büyük bölümünün doğal hakkı olan özgürlük ve adalet hakkına, kendi geleceklerini bizzat belirleme hakkına tükürüyorlar" demişti...

Türkçe'de de "sunak" diye bir kelime var biliyorsunuz. Tanrıya, insan veya hayvan cinsinden kurban kesilen taşın adına denilir...

Şimdi Rishi Sunak ile Avrasya ve bütün dünya ABD ve İngiltere odaklı sermayeye kurban edilmek isteniyor.