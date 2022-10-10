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Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı

İngiltere'de bir aile evindeki mutfağı yenilemek isterken kazı işlemlerine başlayınca hazine buldu. 1600'lerden kaldığı düşünülen altınlar 754 bin Euro'ya (Yaklaşık 13.5 milyon TL) satıldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 15:51
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İngiltere’nin Yorkshire kentinde mutfağını yenilemek isteyen çift 1600'lü yıllara ait altın sikke buldu

Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
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İngiltere’nin Yorkshire kentinde evlerinin mutfağını yenilemek isteyen bir aile, hayatının şokunu yaşadı.

MUTFAKTAN HAZİNE ÇIKTI
Kazı sırasında evin mutfağının altından 18. yüzyıldan kalma olduğu düşünülen çok sayıda altın sikke çıktı.

Mutfaktan alınan altınlarla ilgili yapılan araştırma sonucunda altınların Baltık ticaretinde servet kazanan Hull'dan bir aile olan Fernley-Maisters'a ait olduğu açıklandı

Altınların müzayedesi de kısa süre içerisinde yapıldı. Tarihi eser değerindeki altınlar, çetin bir pazarlık sonrasında 754 bin Euro’dan sahiplerini buldu.

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