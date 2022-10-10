Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı

İngiltere’nin Yorkshire kentinde evlerinin mutfağını yenilemek isteyen bir aile, hayatının şokunu yaşadı.
MUTFAKTAN HAZİNE ÇIKTI
Kazı sırasında evin mutfağının altından 18. yüzyıldan kalma olduğu düşünülen çok sayıda altın sikke çıktı.
Mutfaktan alınan altınlarla ilgili yapılan araştırma sonucunda altınların Baltık ticaretinde servet kazanan Hull'dan bir aile olan Fernley-Maisters'a ait olduğu açıklandı
Altınların müzayedesi de kısa süre içerisinde yapıldı. Tarihi eser değerindeki altınlar, çetin bir pazarlık sonrasında 754 bin Euro’dan sahiplerini buldu.
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