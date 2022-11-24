﻿İngiltere'ye göç edenlerin sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, geçen yıl İngiltere'ye, ülkeden ayrılanlardan 504 bin daha fazla kişi geldi ve 2015'te kaydedilen 390 bin rekoru kırıldı.

Ülkeye göç edenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Haziran 2021-Haziran 2022 döneminde İngiltere'ye gelen toplam kişi sayısının 1,1 milyon olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, aynı dönemde, 45 bin İngiliz vatandaşı İngiltere'den ayrıldı.

"AFGANİSTAN, HONG KONG VE UKRAYNA'DAN GELENLER ARTIŞTA ETKİLİ OLDU"

ONS Uluslararası Göç Merkezi Direktörü Jay Lindop, söz konusu artışın, Ukrayna ve Afganistan'dan gelen mülteciler ile özel bir vatandaşlık programı ile Hong Kong'dan ülkeye yerleşenlerden kaynaklandığını söyledi. Verilere göre Ukrayna'dan gelenlerin sayısı 170 bin, Hong Kong'dan ülkeye yerleşenlerin sayısı ise 76 binin üzerinde.

Lindop, salgın sırasında uzaktan eğitim gören uluslararası öğrencilerin İngiltere'ye gelişlerindeki artış ve insanların ailevi nedenlerle göç etmesi gibi nedenlerin de artışa katkıda bulunduğunu bildirdi. Ülkeye öğrenci vizesiyle gelenlerin sayısı bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlanarak 227 bine yükseldi.

Jay Lindop, "Bir dizi küresel gelişme, Haziran 2022'ye kadar olan 12 aylık süre içinde uluslararası göç kalıplarını etkiledi. Bütün bunlar birlikte ele alındığında, benzeri görülmemiş olaylardı." diye konuştu.

İngiliz hükümeti, ülkeye girenlerin ve ülkeden ayrılanların sayısı arasındaki farkı azaltarak 100 binin altına düşürme taahhüdünde bulunuyor.