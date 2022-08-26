26 Ağustos 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'yi ayağa kaldıran olayda katil zanlısı gözaltına alındı

İngiltere'yi ayağa kaldıran olayda katil zanlısı gözaltına alındı

İngiltere Liverpool'da 9 yaşındaki Olivia Pratt-Korbel'in evinde vurulmasıyla ilgili olarak 36 yaşındaki bir zanlı cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:50
Takip Et

İngiltere'yi ayağa kaldıran olayda katil zanlısı gözaltına alındı

İngiltere'yi ayağa kaldıran olayda katil zanlısı gözaltına alındı
+
Aa
-

Olivia Pratt-Korbel, evinin kapısında annesi silahlı bir kişiyle mücadele ederken göğsünden vurulmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre polis, zanlının dün gece Merseyside bölgesinde silahlı polislerin düzenlediği operasyonda gözaltına alındığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan zanlının ayrıca iki ayrı cinayete teşebbüs suçlamasından da gözaltına alındığı belirtildi.

Olivia, annesi Cheryl Korbel akşam saat 22.00'de evin dışındaki gürültü üzerine kapıyı açtığında vurulmuştu.

Silahlı saldırıda hedef alınan kişinin ise zanlının kovaladığı 35 yaşındaki Joseph Nee olduğu belirtildi.

Joseph Nee silahlı saldırının şüphelisi tarafından kovalanmıştı

Ailenin tanımadığı iki erkek eve girmiş ve Olivia öldürülürken Cheryl Korbel de kapıyı kapatmaya çalıştığı sırada bileğinden vurulmuştu.

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Korbel taburcu oldu.

Şüphelinin kovaladığı Nee göğsünden vurulmuş ve üçüncü bir erkek tarafından otomobille hastaneye götürülmüştü.

Nee'nin uyuşturucu satışı nedeniyle 2018'de üç yıl dokuz ay hapisle cezalandırıldığı,  tedavisi sona erdiğinde koşullu salınma şartlarını ihlalden yeniden hapse götürüleceği belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı
1
﻿Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı
﻿Bakanlıktan Rafting Federasyonu'na bir garip yaptırım!
2
﻿Bakanlıktan Rafting Federasyonu'na bir garip yaptırım!
﻿Abdurrahman Dilipak’tan savcılara Gülşen tepkisi. Sedat Peker’in iddialarını işaret etti
3
﻿Abdurrahman Dilipak’tan savcılara Gülşen tepkisi. Sedat Peker’in iddialarını işaret etti
﻿İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
4
﻿İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
﻿Denizli'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
5
﻿Denizli'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
﻿Sedat Peker'in 73-74-75'inci twitlerindeki sır ortaya çıktı; Arka arkaya okununca mesaj anlaşılıyor
6
﻿Sedat Peker'in 73-74-75'inci twitlerindeki sır ortaya çıktı; Arka arkaya okununca mesaj anlaşılıyor
﻿Ölümden geri vites hamlesiyle kurtuldu. TIR'ın altında kalmakta son anda yaptığı manevra kurtardı
7
﻿Ölümden geri vites hamlesiyle kurtuldu. TIR'ın altında kalmakta son anda yaptığı manevra kurtardı
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.