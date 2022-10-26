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Dünyaca ünlü yıldız Japonya'dan itiraf etti: Depresyondaydım

Vissel Kobe forması giyen Andres Iniesta, 2009 yazında 26 yaşında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Dani Jarque'nin vefatının ardından depresyona girdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 19:47
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Iniesta 2009 yılındaki inanılmsz olayla ilgili konuştu ''Depresyona girmiştim''

Dünyaca ünlü yıldız Japonya'dan itiraf etti: Depresyondaydım
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Bir röportaj veren İspanyol yıldız, konuyla ilgili olarak, "Günün en güzel zamanlarında haplarımı alıp uyumaya gidiyordum. Yaşama isteğimi kaybetmiştim. Karıma sarılıyordum ama yastığa sarılmak gibiydi, hiçbir şey hissetmiyordum" ifadelerini kullandı.

Iniesta ayrıca, "Terapiye gitmeye devam ediyorum çünkü kendimi bulmam gerekiyor. Profesyonellerin, akıl hastalığı ve depresyon hakkında konuşmalarını dinlemekten keyif alıyorum. Zamanla hayat size depresyonun ve akıl hastalığının herkesi etkileyebileceğini gösteriyor. Bunu maddi şeylerle ilgisi yok. Her şeye sahip olabilirim ama hayatın sorunlarıyla yüzleşmek hala zor" dedi.

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